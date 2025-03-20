مش شايفة حاجة تستدعي دا كله .. انتصار تعلق على خلافها مع شيماء سيف

علقت الفنانة انتصار على تصريحات الفنانة شيماء سيف خلال الفترة الماضية ، مؤكدة أنها تعجبت من هذه التصريحات وكل ما حدث سوء تفاهم.

وقالت انتصار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “تفاعلكم” المذاع على قناة العربية ، انها تفاجأت بكمية الهجوم عليها وتصريحات شيماء سيف فى العديد من البرامج التليفزيونية، وأكدت انتصار انها متسامحة معها وان ما حدث هو فقط سوء تفاهم لا يستدعي كل هذا العداء مطلقا.

وأضافت انتصار: أن حدوث المشاكل أمر طبيعي وارد بين اى شخصين لكن لايصح ان يتحدثوا اامشاهير عن مشاكلهم بهذا الشكل ، معلقة: “الناس بيحبوا يجروا ورا المشاكل ولو مشكلة صغيرة بتكبر”.

واختتمت انتصار: “أنا لما شفتها سلمت عليها لاني أكبر سنا ووعيا وكان هذا بالإتفاق مع المخرج محمد سامي خلال كواليس مسلسل إش إش" لما قالى لما تشوفيها هتعملي ايه قولتله مش هعمل حاجة.

وتعود أصول هذه الخلافات بين انتصار وشيماء سيف خلال فترة تصوير برنامج “نفسنة” بمشاركة الفنانة هيدي كرم .

وتشارك الفنانة انتصار فى الماراثون الرمضاني الحالي بمسلسل “اش اش” ومسلسل “٨٠ باكو” الذى عرض فى النصف الأول من رمضان.

أبطال إش إش

مسلسل إش إش من بطولة، مي عمر، ماجد المصري، خالد الصاوي، شيماء سيف، محمد الشرنوبي، إدوارد، انتصار، ندى موسى، دينا، طارق النهري، هالة صدقي، من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.