أكرم توفيق يطير إلى الدوحة لإتمام التعاقد مع الشمال القطري

غادر لاعب وسط فريق الأهلي السابق أكرم توفيق اليوم الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة ،تمهيدًا لبداية مشواره مع الشمال القطري.

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط :"أكرم توفيق في الطريق إلى قطر من أجل الإنضمام لفريق الشمال".



وكان أكرم صاحب الـ 27 عاماً كان قد انضم لصفوف الأهلي خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2016/17 قادمًا من نادي إنبي.



وودع حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، اللاعب أكرم توفيق بعد رحيله من صفوف الفريق.

وكتب الشحات عبر حسابه على إنستجرام: “مهما اتكلمت الكلام مش هيوصف مدى حبي ليك وكما يقال رب اخ لم تلده أمك وده الوصف البسيط اللي شوفته فيك يا حبيبي، أيام جميلة ولحظات مش هتتنسي أبدا بتمنالك كل الخير والتوفيق عشان أنت أكرم توفيق”.



وتحدث أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي السابق، والمنتظر انتقاله إلى نادي الشمال القطري خلال الأيام القليلة المقبلة، عن كواليس رحيله عن القلعة الحمراء، مؤكدًا تمسكه بالانتماء للنادي الأهلي ورفضه للعب لأي نادٍ مصري آخر.