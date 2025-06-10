نجل الشهيد خالد عبد العال: والدي فدائي وعاش حياته يُحب الوطن

أكد أحمد خالد عبد العال، نجل الشهيد البطل خالد عبد العال، أن والده كان فدائيًا بطبعه، عاش حياته مُحبًا للوطن، حريصًا على خدمته في كل لحظة، حتى أنهى حياته وهو يؤدي هذا الواجب النبيل، دون تردد أو خوف، ليكون شهيدًا في سبيل إنقاذ الأرواح.

وقال نجل الشهيد خالد عبد العال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية شعيب في برنامج «أنا وهو وهي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن والده ضحى بحياته دون تردد مثل أي بطل من أجل إنقاذ حياة الناس، موضحًا أن والده اختار الآخرة بكرامته ونجح في مهمته.

علمني محبة الغير

وأضاف أن والده علمه محبة الغير، مشيرًا إلى أنه رأى ذلك بعد وفاة والده، إذ رأى الجميع يدعون له، سواء يعرفونه أم لا، وكان دائمًا مؤثرًا في حياة من حوله.

وأوضح أن والده لم يكن مجرد أب، بل كان صاحبًا وأخًا وسندًا حقيقيًا، قائلاً: "اللي عاش معاه عارف ده، هو كان مهمًا جدًا في وسط العيلة، وكان الكل متطمنًا بوجوده، وكان لم شملنا وبيجمعنا دايمًا، وبيسأل وبيطمن ويحل المشاكل، والدي كان ضهر لكل الناس".

وطالب أحمد باستمرار الحديث عن والده وكل من على شاكلته من الأبطال، قائلًا: "أنا بقول دايمًا إن الشخصيات الاستثنائية زي والدي لازم الناس كلها تعرفهم.