ريال مدريد يعلن رسمياً عن ثاني صفقاته

كشف نادي ريال مدريد الإسباني تعاقده مع المدافع دين هويسين، نجم بورنموث الإنجليزي، بعد اجتيازه الكشف الطبي.

وشارك ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك صورة للمدافع الإسباني معلقًا عليها: "مرحبًا هويسين".



والجدير بالذكر أن دين هويسين قد وقع عقود انتقاله بعد اجتيازه الفحص الطبي تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم الصفقة الجديدة، الإسباني دين هويسين، والذي انضم للفريق منذ أسابيع قليلة، قادمًا من بورنموث.



وكان قد أعلن ريال مدريد في وقت سابق ضم ترينت ألكسند أرنولد لمدة 6 مواسم قادمة، من 1 يونيو 2025 إلى 30 يونيو 2031.