ريال مدريد يعلن موعد تقديم صفقته الجديدة

كشف نادي ريال مدريد الإسباني عن موعد تقديم الصفقة الجديدة، الإسباني دين هويسين، والذي انضم للفريق منذ أسابيع قليلة، قادمًا من بورنموث.

وقال ريال مدريد في بيان: "يُعلن النادي أن تقديم لاعبنا دين هويسين سيُقام غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة 12:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي في المدينة الرياضية".

وأضاف: "قبل ذلك، سيستقبل رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، اللاعب هويسين في مراسم التوقيع الرسمية التي تربط لاعبنا الجديد بالنادي لمدة 5 مواسم".

واختتم: "بعد حفل التقديم، سيتحدث هويسين إلى وسائل الإعلام في قاعة الصحافة بالمدينة الرياضية لريال مدريد".