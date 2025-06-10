بسبب العنصرية ضد يامال.. عقوبة مزدوجة تطال مشجعا لـ ريال مدريد

أدت الإساءة العنصرية التي تعرض لها لامين يامال نجم نادي برشلونة، في مباراة الكلاسيكو في النصف الأول من موسم الدوري الإسباني التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو، والتي فاز بها البلوجرانا 4-0، إلى معاقبة أحد القاصرين المشجعين لنادي ريال مدريد.

بيان رابطة الليجا

وفي بيان رسمي، أفادت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لا ليدا) بأنه "فيما يتعلق بالإهانات العنصرية التي تعرض لها لاعب نادي برشلونة، لامين يامال، خلال مباراة الكلاسيكو العام الماضي في 26 أكتوبر 2024، أفادت التقارير أن القاصر الذي تم تحديده - بناءً على شكوى رابطة الدوري الإسباني - كأحد مرتكبي الإهانات العنصرية، قد اعترف بالوقائع وقبل، في إطار ملف مكتب المدعي العام للأحداث، فٌرض عليه 30 ساعة من المهام الاجتماعية والتربوية عليه بالإضافة إلى عدم دخوله أيًا من الملاعب التي تُقام فيها مسابقات كرة القدم الرسمية لمدة عام واحد ، بناءً على طلب صريح من رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالإضافة إلى طلبه صراحةً اعتذارًا كتابيًا من لاعب برشلونة".

وختم البيان" "من خلال هذا الإجراء، تؤكد رابطة الدوري الإسباني التزامها الراسخ بمكافحة العنصرية وأي مظهر من مظاهر الكراهية في كرة القدم".