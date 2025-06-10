بهاء للإكليروس.. ختام الدورة التدريبية التاسعة للآباء الكهنة بمعهد الرعاية

اختتم معهد الرعاية والتربية الدورة التدريبية التاسعة للآباء الكهنة والتى نظمها تحت عنوان: "بهاءً للإكليروس"، وحاضر بها عدد من الآباء الأساقفة والكهنة المتخصصين. بينما شارك فيها ١٠٣ من الآباء الكهنة بمقر المعهد بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة، بالإضافة إلى ٧٤ من الآباء الكهنة من خارج القاهرة وخارج مصر، الذين شاركوا عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق Zoomحيث عبَّروا عن استفادتهم الكبيرة من الموضوعات والخبرات الرعوية التي تم عرضها خلال محاضرات الدورة.

إعداد الرعاة فى الكنيسة

وألقى نيافة الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، المحاضرة الختامية وسلم شهادات التقدير للمشاركين.

تأتى هذه الدورة التدريبية انطلاقًا من الهدف الأساسى للمعهد وهو إعداد الرعاة فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتزويدهم بالخبرات الرعوية في كل مجالات الخدمة الكنسية.