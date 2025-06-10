يحيى الفخراني: الملك لير أنسب نص شكسبيرى وشخصية الشرير لا تؤثر على شعبية الفنان

أكد الفنان يحي الفخراني إن قام بالقراءة كثيرا قبل الاستقرار على تقديم شخصية الملك لير مؤكدة أنه انسب نص شكسبيرى .



وأضاف الفخراني خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال على خشبة المسرح القومي في برنامج مساء دي أم سي إن الكاتب السوداني الطيب الصالح كتب عمود اثني فيه علي شخصية الملك لير وكان منبهرا بها وبعرض المسرحية في عدة دول منها أمريكا وانجلترا واليابان .



وتابع الفخراني قائلا : قدمت شخصيات شريرة كثيرة مثل مسلسل ونوس قدمت الشيطان نفسه موضحا بأنه يجب على الفنان التمثيل بصدق مؤكدا ان الشخصية الشريرة لا تؤثر علي شعبية النجوم مؤخرا.