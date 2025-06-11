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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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احترس.. 5 مواد تكتب في مكونات مزيل العرق تسبب السرطان| تفاصيل

مزيل العرق
مزيل العرق
اسماء محمد

يعد مزيل العرق من المواد الأساسية التي تستخدم في الصيف للتخلص من رائحة العرق الكريهة ولكن يجب قبل شرائه قراءة المكونات المدونة على العبوو حيث أن بعض المواد تسبب السرطان.

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 نكشف لكم أسماء أخطر المواد التي تستخدم في صناعة مزيل العرق في نفس الوقت تسبب السرطان ومشاكل خطيرة وذلك وفقا لما جاء في موقع thehealthymaven .

الألومنيوم 

هذا هو المكون الذي يسد الغدد العرقية ويمنع التعرق و يرتبط التعرض للألمنيوم بمرض الزهايمر، بالإضافة إلى تراكم هرمون الإستروجين في الجسم، والذي يرتبط أيضًا بزيادة احتمالية الإصابة بمرض سرطان الثدي والبروستاتا.

البارابين 

 تُستخدم هذه المكونات كمواد حافظة في مزيلات العرق، ولكنها قد تُحاكي أيضًا هرمون الإستروجين في الجسم للرجال والنساء.

يؤدي هذا إلى اضطرابات هرمونية، ويرتبط هذا بالإصابة بمرض سرطان الثدي ومرض سرطان البروستاتا.

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الفثالات 

 تُستخدم هذه المواد الكيميائية لجعل المكونات الأخرى أكثر مرونة، كما تُستخدم كمكونات عطرية تعطى رائحة جميلة في العطور الاصطناعية وتؤثر هذه المواد بشكل رئيسي على الجهاز الصماء، وقد يؤدي التعرض لها في سن صغيرة  إلى البلوغ المبكر، بالإضافة إلى سرطان الثدي في مراحل لاحقة من الحياة ولا تظهر الأضرار بشكل لحظى.

التريكلوسان 

 مادة كيميائية مضادة للبكتيريا، قد تُسبب خللًا في نظام الهرمونات، وترتبط بزيادة احتمالية الإصابة بمرض سرطان الثدي لذا يجب الابتعاد عن مزيل العرق المكون من هذه المادة.

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