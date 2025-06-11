عبد الناصر قنديل: نطالب بإجراء الانتخابات بقائمة وطنية وندعو "الحركة المدنية" للانضمام لها

قال عبد الناصر قنديل ، الأمين العام المساعد لحزب التجمع وخبير النظم والتشريعات البرلمانية ، أن خطاب حزب التجمع الذى قدمه من أول لحظة رئيس الحزب ورئيس هيئته البرلمانية وقادة الحزب في الإعلام هو ترحيبه بفكرة القائمة الوطنية.

وأكد قنديل خلال حواره لـ"صدى البلد" أننا كحزب التجمع دعاة لقائمة وطنية تضم أغلب عناصر الطيف السياسي من القوى التي شاركت في حلف 30 يونيو و من القوى التي لم تتورط في قضايا فساد أو قضايا دم ، وبالتالي نحن ندعو لمثل هذه القائمة ، حيث أن البعض من الممكن أن يستجيب وينضم والبعض الآخر لن ينضم ، ولكن حزب التجمع لن يكون في قائمة أحادية أو تمييزية.

وأضاف: إذا كان هناك حزب قرر عمل قائمة تمييزية ومع حزب أو حزبين في مواجهة باقي القوى فلن نكون موجودين معه ، ولكن لو تم الدعوة لقائمة وطنية تضم كل القوى حسب أوزانها النسبية ، ولا نستطيع أن نقول أنها قائمة مستقبل وطن أو الجبهة الوطنية أو الشعب الجمهوري أو حتى قائمة حزب التجمع ، وبالتالي فإن الأوزان النسبية تتحدث وفقا لمعايير القوة والقدرة الموجودة على الأرض.