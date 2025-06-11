تداول 21 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 7 سفن، بينما غادرته 11 سفينة، كما وصل إجمالي تداول السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة.



وذكرت هيئة الميناء - في بيان اليوم الأربعاء، أن حركة الصادر من البضائع بلغت 17 ألفا و946 طنا شملت 8400 طن يوريا و5996 طن كلينكر و2500 طن مولاس و 1050 طن بضائع متنوعة.



وأضاف البيان أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 43 ألفا و452 طنا شملت 14 ألفا و953 طن حديد و331 طن قمح و12 ألفا و400 طن ذرة و9900 طن فول صويا و918 طن خشب زان و3600 طن خردة و750 طن زيت طعام و600 طن بضائع متنوعة.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 797 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارده 651 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3640 حاوية مكافئة.



وأشار البيان أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 71 ألفا و905 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 16 ألفا و140 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1191 طن قمح متجها إلى صوامع القليوبية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 3441 حركة.

