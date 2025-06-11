إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية بالشرقية

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

أوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، أسفرت تلك الحملات عن إزالة حالة تعدي على مساحة 350 متر مباني و 4 حالات تعدي على مساحة فدان و 6 قيراط علي الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المعتدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.