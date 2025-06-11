ماسك يعتذر لـ ترامب.. من السبب وراء تراجع هجومه على الرئيس الأمريكي؟

كتب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك تغريدة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر فيها عن ندمه من مهاجمة الرئيس الأمريكي ترامب بالفترة الأخيرة.

رئيسة موظفي البيت تحل خلاف ترامب وماسك

وعبر ترامب عن شعوره الجيد تجاه ماسك عقب اعتذاره، ووصفه باللطيف.

وكشفت “أكسيوس” عن سبب تغريدة ماسك، وهي رئيسة موظفي البيت الأبيض “سوزي وايلز”، ونائب الرئيس الأمريكي “جي دي فانس” اللذان تحدثا إلى ماسك هاتفيا، وطالباه باحتواء الخلاف والتوتر للتهدئة بين الطرفين.

ماسك يغادر من الحكومة الأمريكية

تصاعد الخلاف بين ترامب وماسك في وقت سابق؛ عقب مغادرة ماسك لمنصب وزير الكفاءة من الحكومة المالية؛ بسبب خلافه مع وزير الخزانة الأمريكي سوكت بيسنت، حول قرار الحكومة الأمريكية بتقليل دعمها لشركات ماسك.

ووصل الخلاف إلى قول “ماسك”: إنه لولا الدعم المالي الذي قدمه لترامب؛ لم يكن ليصبح رئيسا أمريكيا.

ورفض ترامب تلقي اتصالات من “ماسك”، ووصفه بأنه "فقد عقله".