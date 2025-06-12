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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي

عبد الرحيم كمال
عبد الرحيم كمال
أحمد البهى

كشف  الإعلامي الدكتور عمرو الليثي رئيس مجلس أمناء جائزة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو، والتي تقام ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي ، عن  اختيار الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي بالإسكندرية السينمائي.

فيما أعرب الكاتب عبد الرحيم كمال عن تقديره واختياره رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة ، مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده في الارتقاء بمجال كتابة السيناريو وبالمبدعين والمواهب في هذا المجال.

والكاتب الكبير عبد الرحيم كمال تخرج من المعهد العالي للسينما – قسم السيناريو عام 2000 ، ومنذ ذلك الحين أسس مسيرته المهنية في كتابة السيناريو والقصة القصيرة والرواية والمسرحية.

وهو عضو في اتحاد الكُتّاب المصريين ونقابة المهن السينمائية ، وله مكانة مرموقة في الوسط الفني المصري وإسهامات عظيمة في مجال الأدب والثقافة وكتابة السيناريو.

وشارك كعضو في لجان تحكيم في العديد من المهرجانات السينمائية والثقافية المحلية والدولية.

وحصد عددًا من الجوائز التقديرية مثل جائزة الدولة التقديرية للتفوق في الآداب لعام 2024 ، وجائزة أفضل مؤلف من مهرجان القاهرة للدراما لعام 2022 وغيرها من الجوائز المرموقة.

وعلى جانب آخر يبدأ عمل لجان التحكيم فور الانتهاء من تلقي السيناريوهات المشاركة في المسابقة في ختام شهر يوليو المقبل.

ومن المعروف أن ممدوح الليثي كان من مؤسسي مهرجان الإسكندرية السينمائي وحاصلًا على جائزة الدولة التقديرية في السيناريو.

وعقب وفاته خصصت أسرته جائزة سنوية لدعم واكتشاف المواهب في مجال كتابة السيناريو.

يذكر أن مسابقة ممدوح الليثي لكتاب السيناريو تهدف لتشجيع كتاب السيناريو الجدد من الشباب في مصر.

كما تهدف لتوثيق العلاقة بين المبدعين الشبان وبين الوسط السينمائي في مصر، وتقام في إطار فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي.

ويتم منح أفضل ثلاثة سيناريوهات جوائز مالية تسلم في حفل افتتاح المهرجان.
 

عمرو الليثي ممدوح الليثي عبد الرحيم كمال

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