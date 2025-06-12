مفيد جدا.. حازم إمام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

أشاد حازم إمام نجم نادي الزمالك السابق، بشدة بالصفقة المحتملة لانتقال اللاعب حسن تريزيجيه إلى صفوف النادي الأهلي، قادمًا من فريق طرابزون سبور التركي في الميركاتو الصيفي.



وفي تصريحاته لإذاعة "أون سبورت إف إم"، قال حازم إمام: "أنا معجب بتريزيجيه جدًا، وهو من أفضل اللاعبين في مصر، أنا بتكلم عليه من وهو صغير كويس".



وأضاف إمام: "أنا بشوف تريزيجيه من وهو صغير عنده حاجة كويسة، ولعيب كورة كويس ومركز في الميدان وفعلًا مخيبش ظني، الراجل ده عمره ما خيب ظنك فيه، ممكن يلعب وحش لكنه بيعمل اللي عليه".



وتابع حازم إمام مستشهدًا بموقف سابق: "في فترة المنتخب، يوم المباراة التي كانت درجة حرارته 40 صمم أنه يشارك، وبعد ما خسرنا، قالي (احنا آسفين يا كابتن)".



واختتم حازم إمام إشادته بتريزيجيه قائلًا: "تريزيجيه، على طول بيموت نفسه، بيلعب في أي مركز مبيرفضش، في الملعب مفيد جداً، أنا بشوف إن ده من أحسن الحاجات اللي عاملها الأهلي هي عودة تريزيجيه وله خبرات وهو من أبناء الأهلي".

