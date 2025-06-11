الزمن بيجري.. محمد شوقي ينشر صورتين مع تريزيجيه في أوقات مختلفة

نشر محمد شوقي مدرب الأحمر السابق، صورتين تجمعه مع محمود تريزيجيه قائد فريق الأهلي، الأولى منذ عدة سنوات والأخرى من وقت قريب، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام.

اختيار زد محمد شوقي مدربا للفريق

وقال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي زد كشف أن إدارة النادي ستعقد جلسة اليوم مع المدرب محمد شوقي لبحث إمكانية توليه تدريب الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لبرنامج ستاد المحور، أن الاتفاق لن يتم مع سامي قمصان وذلك بسبب رفضه الجهاز الفني الموضوع من قبل إدارة النادي بتواجد عادل مصطفى ومصطفى كمال مدرب حراس مرمى.

واختتم، تم صرف النظر عن التعاقد مع المدرب سامي قمصان، وسيكون هناك جلسة اليوم مع محمد شوقي للاتفاق على كافة الأمور وتوليه مهمة تدريب الفريق في الموسم المقبل.