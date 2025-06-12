تشكيل الإسماعيلي لمواجهة إنبي في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس عاصمة مصر

يستعد فريقا الإسماعيلي وإنبي لمواجهة حاسمة اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، لتحديد المركزين الثالث والرابع في ختام مبارياتهما ببطولة كأس عاصمة مصر.

أعلن المدير الفني لكل فريق عن التشكيل الأساسي الذي سيبدأ به اللقاء، وسط طموحات متباينة لتحقيق الفوز وإنهاء البطولة بشكل إيجابي.

أعلن تامر مصطفى، المدير الفني للإسماعيلي، عن التشكيل الذي سيدفع به في هذه المواجهة، سعيًا لتحقيق الفوز وإسعاد جماهير "الدراويش" بإنهاء الموسم بشكل قوي.

جاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الله جمال

عبد الله جمال الدفاع: عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد

عمر القط، محمد إيهاب، محمد نصر، عبد الله السعيد الوسط: عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت

عبد الرحمن الدح، محمد عبد السميع، عبد الرحمن كتكوت الهجوم: علي الملواني، حسن صابر، تراوري

قائمة البدلاء: عبد الرحمن محروس، نادر فرج، إبراهيم عبد العال، محمد خطاري، عبد الله حسن، إبراهيم النجعاوي، محمد زيدان، محمد وجدي، عمرو السعيد.

على الجانب الآخر، يأمل حمزة الجمل، المدير الفني لفريق إنبي، في مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها فريقه باستثناء خسارتي الدور نصف النهائي.

يسعى الجمل لقيادة إنبي نحو الفوز على الإسماعيلي وتحقيق المركز الثالث في البطولة، مما يعكس الأداء الجيد للفريق في معظم فترات المسابقة.