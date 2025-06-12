رئيس حزب الجيل: الريف المصري أصبح أقرب للنموذج الأوروبي بفضل الرئيس السيسي

قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما بالغا بكافة تفاصيل المشروعات القومية، ويتابعها بنفسه بدقة وحماس شديد، الأمر الذي جعله نموذجا فريدا في المتابعة الميدانية بين جميع رؤساء الجمهورية السابقين.

وأوضح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يكتفي بإصدار التوجيهات، بل يحرص على الإلمام بكافة الجوانب الدقيقة لأي مشروع، ويتعامل معها كأنها مشروعات شخصية، ما يدفع كل المسؤولين إلى العمل بنفس الروح والحماس، من رئيس الحكومة إلى الوزراء والمحافظين ورؤساء المدن.

وأشار الشهابي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تمثل نقلة حضارية كبرى في تاريخ الريف المصري، حيث تحولت القرى من بيئة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة إلى قرى عصرية تضاهي مثيلاتها في الريف الأوروبي، بل وتتفوق عليها في بعض الأحيان من حيث البنية التحتية والتخطيط العمراني.

وأضاف أن هذه المبادرة نجحت في تحسين ظروف الحياة لأكثر من 55 مليون مواطن مصري في مرحلتها الأولى فقط، لافتًا إلى أن ما زال هناك مراحل قادمة تحمل المزيد من التطوير.

ونوه بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل حماسه إلى جميع أجهزة الدولة، حتى أصبحت مبادرة "حياة كريمة" بمثابة خلية نحل تعمل على مدار الساعة في كل ربوع مصر، لتحويل القرى إلى مجتمعات منتجة، تخلق فرص عمل للشباب، بل وتصبح جاذبة للسكان من خارجها.

وتابع أن بعض القرى باتت تضم مشروعات كبرى في البنية التحتية مثل تبطين الترع، وتحديث شبكات المياه والصرف والكهرباء، وإقامة منشآت خدمية لم تكن موجودة سوى في المدن، وكل ذلك بفضل الإرادة السياسية الصادقة.

وأكد الشهابي أن الرئيس السيسي، كما أنه نجح في القضاء على العشوائيات، فإنه يسير بخطى ثابتة نحو تطوير شامل للريف المصري، وتحويله إلى بيئة متكاملة تنتج وتوفر فرصًا وتحقق الكرامة الحقيقية للمواطن.