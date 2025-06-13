نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بمشروع ميكنة صندوق استصلاح الأراضي

تفقدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، سير العمل بصندوق استصلاح الأراضي بمقر مجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية؛ للاطمئنان على مراحل تطوير وميّكنة منظومة العمل بالصندوق، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في مجالات التحول الرقمي للخدمات ومنظومة العمل بالجهاز



أكّدت نائب المحافظ أنه تم الانتهاء من النسخة التجريبية وتشغيلها فعليًا، وحصر المقترحات والملاحظات التي من شأنها تحسين الأداء وإنجاز المهام بشكل أدق وأسرع، وجاري استكمال رفع البيانات الخاصة بالمعاملات والخدمات التي يقدمها الصندوق.

ووجهت نائب محافظ الوادى الجديد، بسرعة ضم كافة مراحل دورة العمل للمنظومة الجديدة، والانتهاء من تدريب الكوادر البشرية على آليات العمل وفقًا لخطة التطوير؛ لضمان الحوكمة الكاملة وتحقيق أفضل أداء خدمي.