ياسمين عبد العزيز تثير ضجة بفستانها في أحدث ظهور| شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة ياسمين عبد العزيز، وذلك خلال حضورها حفل زفاف منة عدلي القيعي ويوسف حشيش في إحدى فنادق القاهرة.

فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور

لفتت ياسمين عبد العزيز الأنظار في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

تزينت ياسمين عبد العزيز بمجموعة من المجوهرات الألماسية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونال ظهورها الأخير إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت ياسمين عبد العزيز بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.