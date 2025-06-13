الخارجية: غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة بالمنطقة

عرضت القناة الأولى خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تدين الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران، وأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران تصعيد إقليمي بالغ الخطورة.



وقالت الخارجية المصرية، إن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على إيران انتهاك فاضح للقانون الدولي، وأن الهجمات الإسرائيلية تهديد مباشر للأمن والسلم الإقليمي والدولي.



وأضافت الخارجية المصرية، أننا نتابع بقلق بالغ التطورات الحالية ونستنكر هذا العمل غير المبرر، وأن التصعيد الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من إشعال فتيل الأزمة.



وتابعت الخارجية المصرية، أن الانتهاكات الإسرائيلية ستقود إلى صراع أوسع في الإقليم، ومصر تحذر من انزلاق المنطقة بأكملها إلى حالة من الفوضى العارمة جراء التصعيد الإسرائيلي.



وأشارت الخارجية المصرية، إلى أنه لا حلول عسكرية لأزمات المنطقة وإنما عبر الحلول السياسية، وأن غطرسة القوة لن تحقق الأمن لأي دولة بالمنطقة بما في ذلك إسرائيل، وأن أمن المنطقة يتحقق فقط باحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها.



