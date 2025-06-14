قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرقابة النووية تؤكد: لا مؤشرات على أي تغير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر
جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 علمي وأدبي .. للطلاب نظامين الجديد والقديم
الرقابة النووية: لا يوجد مؤشرات على أي تغير في الخلفية الإشعاعية بمصر
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قافلة «بين سينمائيات» تعلن مشاريع أفلام برنامج الاستشارات الفنية

قافلة بين سينمائيات
قافلة بين سينمائيات
محمد نبيل

أعلنت قافلة “بين سينمائيات” عن اختيار 4 مشاريع أفلام من العراق، ولبنان، وفلسطين، ومصر،  للمشاركة في الدورة الخامسة من برنامج الاستشارات الفنية للأفلام 2025. 

تتضمن القائمة مشاريع أفلام "حاكورة" إخراج رنا رشيد (لبنان)، و"مختفي" إخراج أنس زواهري (فلسطين)،  و"نجمة" إخراج ريمان ساداني (العراق - بريطانيا)، و "ذكريات آمنة" إخراج سلمى سعد (مصر).

يقدم البرنامج الذي يُعقد ثلاث مرات سنويًا، دعمًا فنيًا واستشارات متخصصة لصُنّاع الأفلام العرب من أصحاب المشاريع التسجيلية والروائية، في مختلف مراحل الإنتاج. 

تمتد كل دورة على مدار ثلاثة أشهر يشارك خلالها المخرجات والمخرجين في سلسلة من اللقاءات الاستشارية بإشراف ستة من أبرز السينمائيات العربيات وهن: من لبنان المنتجة جانا وهبة، والمونتيرة الفرنسية من أصل لبناني جلاديس جوجو، ومديرة التصوير چوسلين أبي چبرايل، ومصممة الصوت والمخرجة رنا عيد، ومن فلسطين المونتيرة رباب حاج يحيى، ومن مصر المخرجة أمل رمسيس مؤسسة ومديرة قافلة بين سينمائيات.

تشمل مشاريع الأفلام المختارة للدورة الخامسة فيلم "نجمة" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرجة ريمان ساداني (العراق-بريطانيا)، الذي يتبع صانعي أفلام يسعيان لاكتشاف الموسيقية السويسرية-العراقية نجمة بعد اختفائها المفاجئ، حيث تقودهما الرحلة عبر الأرشيفات واللقاءات لتكشف أسرارًا غائبة، وريمان ساداني هي مخرجة ومنتجة أرشيفية حازت على جائزة Jerwood/FVU Film Awards لعام ٢٠٢٠، وهي تعمل حاليًا كمنسقة في Cinenova التي تحفظ وتوزع أكثر من ٣٠٠ عمل سينمائي.
 
"مُختفي" (تسجيلي طويل - مرحلة التطوير) للمخرج أنس زواهري، ويروي معاناة الأمهات السوريات اللاتي فقدن أبنائهن في بداية الثورة السورية. 

أنس زواهري هو مخرج ومنتج فلسطيني فاز فيلمه "ذاكرتي مليئة بالأشباح" بالعديد من الجوائز في مهرجانات عالمية.

أما "ذكريات آمنة" (تسجيلي طويل - مرحلة ما بعد الإنتاج)، فهو فيلم للمخرجة المصرية سلمى سعد حلمي، الذي يتناول رحلتها في استكشاف العلاقة المعقدة مع والديها الراحلين من خلال الأرشيف العائلي.

سلمى سعد حلمي هي مخرجة وممثلة درست المسرح ولديها عدة تجارب سينمائية، ومنها فيلم "أخاف ألا أحبك" (٢٠٢٢). 
المشروع الرابع هو"حاكورة" (روائي قصير - مرحلة التطوير) هو فيلم للمخرجة رنا رشيد، الذي يروي قصة طفل يعود إلى قريته بعد وفاة والديه ليعيش مع جدته، حيث تساعده على التعامل مع حزنه من خلال قصص مستوحاة من الفلكلور. 

رنا رشيد هي مخرجة لبنانية درست الرسوم المتحركة وأخرجت عدة أفلام قصيرة حصلت على جوائز، منها "ميلاد" (٢٠١٩) و Touched (٢٠٢٣).

العراق لبنان قافلة بين سينمائيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

قانون التامينات

قانون التأمينات الجديد 2025.. ما مصير استحقاق الابن لمعاش والده المتوفى؟

ترشيحاتنا

من الحريق

اندلاع حريق في برج شاهق بـ دبي

عراقجي

وزير خارجية إيران: استمرار محادثاتنا مع أمريكا غير مجدٍ

صورة تعبيرية

سلاح الجو الإسرائيلي: العملية ضد إيران «تسير وفق الخطة»

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد