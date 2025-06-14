300 ألف دولار تفصل الزمالك عن إنهاء أزمة الجفالي

يُجهز مسئولو نادي الزمالك مبلغ 300 ألف دولار لإرسالها لنادي الاتحاد المنستيري التونسي عبارة عن قيمة المبلغ الباقي من صفقة انتقال التونسي أحمد الجفالي إلى القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وكان الزمالك تعاقد مع الجفالي مقابل 500 ألف دولار، و تم الاتفاق وقتها على سداد 200 ألف دولار أثناء التعاقد، على أن يتم دفع المبلغ المتبقي، وقدره 300 ألف دولار، في شهر مايو الماضي.

وتأخرت إدارة نادي الزمالك في سداد الدفعة الأخيرة، ويسعى مسؤولو النادي لسداد المبلغ المتبقي للنادي التونسي في الأيام القليلة المقبلة.