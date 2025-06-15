قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتـ.ــل ضابط إسرائيلي في اشتباكات خان يونس جنوب قطاع غزة
زوجة في دعوى خلع: مهما ألبس مش عاجبه.. وبيقارني بكل الستات
دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك
أسعار الدولار اليوم الأحد 15-6-2025 بمستهل تعاملات الأسبوع
كأس العالم للأندية| «بن رمضان»: أغلقنا صفحة إنتر ميامي ونركز في مباراة بالميراس
خسارة فيك التيشيرت.. محمد العدل يفتح النار على حسين الشحات بعد التعادل أمام إنتر ميامي
وسام أبو علي: أشعر بإحباط كبير جدًا لأننا لم ننجح في حصد الثلاث نقاط
كأس العالم للأندية| الشناوي: قدمنا مباراة كبيرة أمام إنتر ميامي.. وكنا مميزين
شاومينج يزعم تسريب أول امتحانات الثانوية العامة فجر اليوم.. والتعليم تنفي
خارجية روسيا: موسكو مستعدة لدعم جهود تسوية ملف البرنامج النووي الإيراني
موعد رأس السنة الهجرية 1447.. متى تستطلع دار الإفتاء هلال شهر المحرم
"مغلقة بأرقام سرية".. التعليم تتابع وصول صناديق الأسئلة للجان امتحانات الثانوية العامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محاكمة 12 متهمًا بـ«رشوة وزارة الري».. اليوم

محاكمة 12 متهمًا بـ«رشوة وزارة الري»
محاكمة 12 متهمًا بـ«رشوة وزارة الري»
إسلام دياب

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد 15 يونيو 2025، محاكمة 12 متهمًا بتلقي رشوة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "فساد وزارة الري".

أحالت النيابة العامة المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري، وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وأخذ من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، وبصفته سالفة البيان، قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن 5 آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

وأضافت التحقيقات أنه طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر 24 ألف جنيه، على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقاريرًا بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيدًا لصرف المستحقات المالية عنها، والمتهم الثاني بصفته موظفًا عموميًا عضو جهة قضائية، طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المستندة لشركته بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

وأكدت التحقيقات أن المتهم الثالث بصفته موظفًا عموميًا رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك، وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن100 ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن قبل وعداً من المتهم السابع 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر، أخذ منه 70 ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر،  مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها، كما أنه بصفته سالفة البيان، طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة إطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم التجمع الخامس رشوة فساد وزارة الري محاكمة 12 متهمًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

أسعار الذهب تحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

عيار 21 الآن .. أسعار الذهب اليوم السبت 14 يونيو 2025

ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي

أفيخاي أدرعي يتلعثم على الهواء.. ارتباك وذعر ناطق الجيش الإسرائيلي يكشف عمق الصدمة الإيرانية

أرشيفية

اتصال هاتفي بين «بن سلمان» والرئيس الإيراني لبحث التصعيد العسكري ضد إيران

إطلاق صواريخ

إيران تتوعد إسرائيل بهجمات عنيفة ومدمرة خلال ساعات

الأهلي وإنتر ميامي

رسميًا.. 5 قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح مونديال الأندية 2025

صورة أرشيفية

رموا ضناهم ..ضبط شاب وفتاة أقاموا علاقة غير شرعية وتخلصا من الرضيع في طنطا

ذهب

عقب ارتفاعها .. أسعار الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025

ترشيحاتنا

مجلس كلية الإعلام

مجلس إعلام الأزهر يعلن عن معايير جديدة لقبول طلاب الإعلام الرقمي

سيارة الشيخ مظهر شاهين

الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية الأزهرية تسير بهدوء وانتظام

بالصور

ملابس البحر.. درة تستعرض جمالها على الشاطئ

درة
درة
درة

فستان بسيط.. ريهام عبد الغفور تستعرض رشاقتها

ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور

يمنع الشيخوخة ويعجل التئام الجروح .. اكتشف فوائد الخردل

الخردل
الخردل
الخردل

ماتستسلمش لحلاوته.. اكتشف أضرار الإكثار من البطيخ في الصيف

البطيخ
البطيخ
البطيخ

فيديو

ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركي في منطقة وسط البلد

بالصور .. ممدوح شاب مصري يتألق في صنع الحلويات التركية بمنطقة وسط البلد|فيديوجراف

قواعد كأس العالم للأندية 2025

من كاميرات الحكام لتقنية التسلل.. تغييرات جذرية في كأس الأندية 2025|فيديوجراف

أحمد السقا يرفض دفن صديقه سليمان عيد

«تُربي الفنانين».. أحمد السقا يُفاجئ الجميع: لهذا السبب رفض دفن صديقه سليمان عيد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد