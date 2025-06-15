مدرب كاراتيه يعتدي على طفل بصالة ألعاب رياضية.. قرار من جهات التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهم "ا.ع.م "، 32 سنة، مدرس مدرب كاراتيه، لاتهامه بالتعدى على الطفل " ع.م.ج " 10سنوات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحين ورود تقرير الطب الشرعى بعد توقيع الكشف على الطفل.

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارا بتلقى مأمور قسم شرطة أطسا، بلاغا من ربة منزل تدعى " فايزة.ا.ع " تتهم مدرب كاراتيه ويدعى "أ.ع.م.خ " مدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، 32 عاما، ومقيم بقرية تطون، باستدراج نجلها "ع.م.ج" البالغ من العمر 10 سنوات، وقيامه بالتعدى الجنسى عليه، داخل غرفة خلع الملابس لصالة ألعاب رياضية.

تم تحرير محضر بالواقعة وضبط المدرس المتهم وأخطرت الجهات المختصة التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى وبعرضه أمام النيابة أمرت بحبس المدرس 4 أيام على ذمة التحقيق فى الواقعة.