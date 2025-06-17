بصورة لوالدها وجدها.. ناهد السباعي تحتفل بعيد الأب

احتفلت الفنانة ناهد السباعي، بعيد الأب بصورة لوالدها الراحل، وجدها فريد شوقي، قامت بنشرها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام وعلقت عليها قائلة: “عيد أب سعيد للأباء الرائعين ”.

أعمال ناهد السباعي

وشاركت ناهد السباعي في مسلسل “ اشغال شقة جدا ” ، كضيفة شرف والذي عرض خلال شهر رمضان 2025 .

كما روجت أيضًا لفيلمها الجديد “بنات الباشا” المقرر طرحه في موسم الصيف، مأخوذ عن رواية للكاتبة نورة ناجي.

ويشاركها البطولة كلا من زينة، صابرين ومريم الخشت.

حيث تقدم ناهد السباعي، دور مطربة لأول مرة، حيث تدربت على الغناء بنفسها دون مساعدات