أحمد موسى: مصر بعيدة عن أي مشكلة في حالة ضرب ديمونا

أكد الإعلامي احمد موسى، أن مصر بعيدة أي مشكلة في حال ضرب مفاعل ديمونا الإسرائيلي ومن أي تسرب إشعاعي يمكن أن يحدث، مضيفا أن من الممكن أن يحدث تسرب في منطقة 30 كليومتر فقط.



وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مصر بعيدة كل البعد عن أي تأثير إشعاعي في هذه الحالة، مشيرا إلى أن ترامب أعلن دعمه الكامل للاحتلال الإسرائيلي ضد إيران.

وأكمل أن ترامب غادر مجموعة السبع ولم يوافق على التهدئة ووقف إطلاق النار بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال رئيس أركان الجيش الإيراني بعد تعيينة بيومين.

