أستاذ بالناتو : سقوط النظام الإيراني سيكون تطوررا بالغ الخطورة

قال اللواء الدكتور سيد غنيم، إن إيران الآن تحاول "تصحيح الخطأ بخطأ آخر"، وتقدم أفضل ما لديها في هذه المواجهة، مؤكدا أن الدول التي لا تمتلك تحالفات قوية كما هو حال طهران هي الأكثر عرضة للأخطاء الاستراتيجية.

وأوضح “غنيم”، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، أن غياب الحليف يمثل تقديرًا خاطئًا في الموقف الاستراتيجي، وأن إيران مثال على دولة تصر على مواجهة قوى كبرى مثل إسرائيل، رغم افتقادها لتحالفات متماسكة أو شركاء فعليين.

وحذر غنيم من أن سقوط النظام الإيراني سيكون تطورا بالغ الخطورة، ليس فقط على من يعادي إيران، بل أيضًا على من يحبها أو حتى على من يعتبرها "جارًا بعيدًا مزعجًا"، لأن انهيارها سيمنح إسرائيل تفردًا في القوة داخل المنطقة.

وتابع قائلا : أن أمل المحللين والباحثين الاستراتيجيين هو الوصول إلى صيغة تمنع انهيار إيران، متابعًا: "السؤال الأهم في حال سقوطها سيكون، من يتحكم في وكلائها المنتشرين في الإقليم؟".