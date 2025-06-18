خبير أسواق المال: القطاعات المرتبطة بالطاقة والغذاء تبقى الأكثر أمانًا في فترات الاضطرابات

توقع الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، أن يشهد قطاع الطاقة موجة صعود قوية خلال الفترة المقبلة، بدعم من ارتفاع أسعار النفط عالمياً نتيجة التوترات العسكرية بين إسرائيل وإيران.



وقال الغايش في تصريحات لقناة “أزهري”، إن عودة خام برنت للصعود بنسبة 2% وتجاوزه مستوى 74.7 دولارًا للبرميل، بالتوازي مع ارتفاع خام غرب تكساس بنسبة 2.1%، يعكس حالة من عدم اليقين بشأن استقرار المعروض العالمي من الخام.



وأكد أن هذه التطورات تخلق فرصًا استثمارية جديدة في أسهم شركات الطاقة، سواء في البورصات الخليجية أو المصرية، لافتًا إلى أن القطاعات المرتبطة بالطاقة والغذاء تبقى الأكثر أمانًا في فترات الاضطرابات.

وأوضح أن سهم “جي إف إتش المالية” في بورصة أبوظبي مثال على هذا الاتجاه، بعدما سجل قفزة بنسبة 9.17% مدفوعًا بنشاط تداول ملحوظ، مشيرًا إلى أن كسر أو اختراق مستويات المقاومة سيدفع السوق لاختبار قمم جديدة.



ودعا الغايش المستثمرين إلى التركيز على القطاعات الدفاعية واستثمار الزخم في الأسهم القوية ماليًا، خاصة في ظل التوقعات بتثبيت الفائدة عالميًا واستمرار الضبابية السياسية.

https://youtu.be/-FOVniNi2ow?si=gFz_pWnEsEQGloxH