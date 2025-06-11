اللون الأخضر يسيطر على أسواق المال العربية.. وبورصتا مصر والسعودية تقودا الارتفاعات

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية

مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا

ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

تباين أسواق المال الإماراتية

سيطر اللون الأخضر على أسواق المال العربية، خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث ارتفعت بورصات مصر والسعودية وقطر والكويت وتباينت مؤشرات سوقي دبي وأبوظبي، وتراجعت البورصة البحرينية.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” حركة الأسواق العربية ختام تعاملات اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025

البورصة المصرية

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على ارتفاع، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ مستوى (2.332) تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو (71.9) مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو (5) مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة (0.09%) ليصل إلى مستوى (32935.19) نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة (0.18%) ليبلغ (9864.92) نقطة، وصعد مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا بنحو (0.12%) ليصل إلى (13379.52) نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (0.49) نقطة ليقفل عند مستوى (11005.02) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (5.6) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (245) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (149) شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (89) شركة على تراجع.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (84.03) نقطة ليقفل عند مستوى (27223.71) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام بـ51.51 نقطة بنسبة بلغت 0.63 %، ليبلغ مستوى 8268.50 نقطة.

وتم تداول 408.11 ملايين سهم، عبر 21279 صفقة نقدية بقيمة 94.7 مليون دينار كويتي (نحو 289.7 مليون دولار).

وكسب مؤشر السوق الرئيس 34.51 نقطة بنسبة بلغت 0.49 %، ليبلغ مستوى 7042.38 نقطة من خلال تداول 201.6 مليون سهم، عبر 10107 صفقات نقدية بقيمة 21 مليون دينار (نحو 64.2 مليون دولار).

كما كسب مؤشر السوق الأول 58.29 نقطة بنسبة بلغت 0.65 %، ليبلغ مستوى 8982.89 نقطة من خلال تداول 206.4 ملايين سهم، عبر 11172 صفقة بقيمة 73.7 مليون دينار (نحو 225.5 مليون دولار).

في موازاة ذلك صعد مؤشر (رئيس 50) بـ16.74 نقطة بنسبة بلغت 0.23 %، ليبلغ مستوى 7212.92 نقطة، من خلال تداول 163.3 مليون سهم، عبر 6413 صفقة نقدية بقيمة 15.5 مليون دينار (نحو 47.4 مليون دولار).

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 16.250 نقطة، أي بنسبة 0.15 %، ليصل إلى مستوى 10713.350 نقطة.

وتم، خلال الجلسة، تداول 187 مليونا و36 ألفا و396 سهما، بقيمة 454 مليونا و628 ألفا و286.953 ريال، نتيجة تنفيذ 25156 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، كما حافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 631 مليارا و714 مليونا و37 ألفا و446.621 ريال، مقارنة بـ631 مليارا و809 ملايين و272 ألفا و240.600 ريال في الجلسة السابقة.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته، اليوم، مرتفعا بـ9.3 نقطة، أي بنسبة 0.20 بالمئة، ليبلغ مستوى 4591.79 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4582.46 نقطة.

وبلغت قيمة التداول، خلال جلسة التعاملات، 15 مليونا و97 ألفا و957 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 85.8 بالمائة مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 8 ملايين و128 ألفا و100 ريال.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.608 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 28.40 مليار ريال.

بورصة الأردن

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.46%، لتنهي تداولاتها عند مستوى 2684.56 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.0 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7.6 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2865 صفقة.

أسواق المال الإماراتية

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام تعاملات اليوم ، ليتراجع سوق دبي المالي، بينما ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، مع توقعات بأن يبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة خلال الاجتماعين المقبلين.

ووفق بيانات أسواق المال المحلية، تكبد سوق دبي المالي خسائر قدرها 653 مليون درهم، فيما بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 9 مليارات درهم.

واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.598 مليار درهم، توزعت على 43.721 ألف صفقة.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.07% إلى متسوى 5595 نقطة، وسط تعاملات بحجم 447.714 مليون سهم بقيمة 810.037 مليون درهم.

وبلغت القينة السوقية لأسهم دبي 962.933 مليار درهم بختام تعاملات اليوم.

في المقابل، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأرواق المالية بنسبة 0.08 % إلى مستوى 9804 نقطة، وسط تعاملات بحجم 416.543 مليون سهم بقيمة 1.788 مليار درهم.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 3.041 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم.

بورصة البحرين

أنهت بورصة البحرين تعاملات جلسة اليوم على انخفاض؛ بضغط أسهم قطاعات المال والصناعات والمواد الأساسية.

ومع ختام تعاملات اليوم، تراجع المؤشر العام بنسبة 0.13 % إلى مستوى 1920 نقطة، وسط تعاملات بحجم 1.108 مليون سهم بقيمة 295.501 ألف دينار.