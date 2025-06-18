اقتصادي: البورصة المصرية تمر بحالة من التذبذب نتيجة تصاعد الأحداث الجيوسياسية

قال الدكتور حسام الغايش، الخبير الاقتصادي، إن البورصة المصرية تمر بحالة من التذبذب الحاد نتيجة تصاعد الأحداث الجيوسياسية، وهو ما انعكس على المؤشر الرئيسي EGX30 الذي كسر حاجز 31,000 نقطة هبوطًا.

وأوضح الغايش، في مداخلة على برنامج “أرقام وأسواق” المذاع على قناة “أزهري”، أن البورصة تتحرك حاليا قرب مناطق دعم رئيسية عند 30,269 نقطة و29,823 نقطة، والتي من المتوقع أن تشهد محاولات للتماسك والارتداد حال استقرار الأوضاع السياسية والأمنية.

وأشار إلى أن عمليات البيع لجني الأرباح والتخوف من تصاعد الأزمات في الإقليم دفعا المستثمرين المحليين والأجانب إلى الحذر، مما انعكس على أحجام التداول.

كما لفت إلى أن بعض القطاعات الأساسية مثل الطاقة والغذاء قد تكون الملاذ الاستثماري الآمن في المرحلة القادمة، مؤكدًا أهمية اتباع سياسة تنويع المحافظ الاستثمارية والتحوّط ضد المخاطر.



وشدد على أن استمرار مراقبة نقاط الدعم والمقاومة هو ما سيحدد مسار السوق في الأجل القصير، خاصة في ظل غياب محفزات داخلية قوية.

https://youtu.be/-FOVniNi2ow?si=gFz_pWnEsEQGloxH