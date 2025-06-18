فتح باب التقديم لرياض الأطفال والابتدائي بأزهر الإسكندرية أول يوليو

أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية فتح باب التقديم الإلكتروني للمستوى الأول من مرحلة رياض الأطفال، والصف الأول من المرحلة الابتدائية بجميع المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة للعام الدراسي الجديد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 1 يوليو 2025، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2025، عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://azhar.gov.eg/tnsek

شروط القبول

ويُشترط لقبول المتقدمين أن يكون سن الطفل في 1 أكتوبر 2025 كالتالي:

- لمرحلة رياض الأطفال: من 4 سنوات إلى أقل من 6 سنوات بيوم واحد.

- للصف الأول الابتدائي: من 6 سنوات إلى أقل من 9 سنوات.

تيسير الإجراءات على أولياء الأمور

وحرصًا على تيسير الإجراءات على أولياء الأمور، أتاح قطاع المعاهد الأزهرية إمكانية الوصول إلى رابط التسجيل الإلكتروني بسهولة عبر رمز الاستجابة السريع (QR Code)، بما يتيح سرعة التقديم دون الحاجة إلى التوجه للمقار التعليمية.

تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي

وقال الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن فتح باب التقديم الإلكتروني يأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تطوير منظومة التعليم الأزهري وتعزيز التحول الرقمي في الخدمات المقدمة لأولياء الأمور، بما يسهم في توفير الوقت والجهد، ويعكس توجهات الأزهر نحو التحديث المستمر بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

رياض الأطفال اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل

وأضاف أن قطاع المعاهد الأزهرية يولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والوجدانية، مؤكدًا أن المناهج التعليمية في هذه المرحلة صُممت بعناية لتغرس في نفوس الأطفال القيم الأخلاقية والوسطية والاعتدال، وتُعزز من مهارات التفكير والإبداع لديهم، بما ينسجم مع رسالة الأزهر الشريف في إعداد أجيال قادرة على المساهمة الإيجابية في المجتمع.