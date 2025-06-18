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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جهاز دمياط الجديدة يشن حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة

"دمياط الجديدة" يشن حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة
"دمياط الجديدة" يشن حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة
أ ش أ

أكد المهندس أشرف فتحي،رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ حملة لضبط وصلات مياه الشرب المخالفة بالحى الثالث والمنطقة المركزية بالمدينة، من خلال لجنة مشتركة من إدارات: التنمية، إيرادات المياه، التشغيل والصيانة، والأمن، بالتنسيق مع شرطة التعمير.


وأسفرت الحملة عن: ضبط 34 وصلة مياه غير قانونية "خلسة"، وفصل وضبط عدد 12 ماتور رفع مياه تعمل بدون عدادات، واحتساب متوسط الاستهلاك طبقًا للوائح المنظمة، ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.


وأكد رئيس الجهاز أن الحملات ستستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات على المرافق العامة، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون وضمان استيداء حق الدولة، والقضاء على ظاهرة سرقة مياه الشرب التي تؤثر سلبًا على كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.


وفي سياق متصل، تفقد المهندس أشرف فتحى محمود، الأحياء السكنية (الأول - الثانى - الرابع ) بالمدينة لتفقد الوضع العام ومدى التزام شركات النظافة والزراعة والصيانة بخطة العمل والتعليمات الصادرة بشأن الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكد رئيس الجهاز على الشركات العاملة بالنظافة والزراعة والصيانة ضرورة الاهتمام بمستوى تنفيذ الأعمال وعلى جهاز الإشراف التأكد من جاهزية مختلف المعدات الموجودة لدى الشركات العاملة (النظافة ، وصيانة الزراعة ) ومنع الإشغالات ومراجعة موقف تراخيص التشغيل للمحال التجارية بمختلف الأحياء بالمدينة.


كما أكد رئيس الجهاز استمرار التصدى بكل حزم لأى مظاهر من التعديات والإشغالات خارج خطوط التنظيم والمسطحات الخضراء واتخاذ الإجراءات اللازمة التى من شأنها القضاء على تلك الظواهر العشوائية بالمدينة.

جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ضبط وصلات مياه الشرب المخالفة إيرادات المياه شرطة التعمير

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