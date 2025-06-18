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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسين سالم أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية بمونديال اليد للشباب

ياسين سالم
ياسين سالم
كريم عاطف

حصل ياسين سالم لاعب منتخب شباب كرة اليد، على جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر والسعودية، التي انتهت بفوز الفراعنة بنتيجة 35/30 في أولى لقاءات الفراعنة ببطولة العالم المقامة في بولندا.

انتهى الشوط الأول لصالح منتخب مصر بنتيجة 19/15، قبل أن يواصل تألقه وينهي المباراة لصالحه بنتيجة 35/30.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الشباب، نظيره البحرين غدًا الخميس في تمام الساعة 3 عصرًا، وأخيرًا يلتقي إسبانيا السبت المقبل، في ختام دور المجموعات بالبطولة العالمية.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثامنة التي تضم رفقته كل من، إسبانيا والبحرين والسعودية.

ويقود المنتخب المصري المدير الفني مجدي أبو المجد، وتضم قائمة الفريق كلا من، يوسف ناجي إيميل، يوسف وليد أحمد، بلال إبراهيم مسعود، محمد مؤمن صفا، عمر مصطفى بركة، محمد عبد الغني عبد الغني، محمد صلاح محمود، عمر عدلان محمد، زياد مهند حشاد، محمد وائل عبد اللطيف، فراس مروان رجب، يوسف أحمد لولا، محمد عماد شعبان، زياد عبد الرحيم، ياسين محمد عبد المنعم، عمر هايمن يوسف، أحمد تغيان عبد الستار، معاذ عزب إبراهيم.

منتخب شباب كرة اليد ياسين سالم مصر والسعودية مباراة مصر والسعودية بطولة العالم

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