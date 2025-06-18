يسرا تتصدر التريند بعد ظهور مؤثر مع زوجها خالد سليم في برنامج ABtalks

تصدرت الفنانة الكبيرة يسرا مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد عرض لقاء مؤثر جمعها بزوجها رجل الأعمال خالد سليم في برنامج "ABtalks" مع الإعلامي الإماراتي أنس بوخش.

وشاركت يسرا مجموعة من المقاطع المؤثرة من اللقاء عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، لاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها، وسط إشادة كبيرة بالصدق والعمق الإنساني في الحوار.

وخلال اللقاء، لم تتمالك يسرا دموعها أثناء حديثها عن والدتها الراحلة، وقالت:

"فراق أمي قاطع فيا للنهاردة.. مرت 6 سنوات لكن ذكراها مش بتروح"، في لحظة مؤثرة أثارت تعاطف المشاهدين.

كما تطرقت يسرا إلى الحديث عن الفنان الراحل هشام سليم، شقيق زوجها، مشيرة إلى حجم الفراغ الذي تركه داخل العائلة، مضيفة:

"فراق هشام مأثر في زوجي وفي الأسرة كلها.. هو وأخواته عاشوا مع بعض العمر كله".

من جانبه، رد خالد سليم قائلًا:

"ده شيء طبيعي، نفس الأمر عندي مع هشام.. عشرة عمري، وكنا على طول مع بعض كأننا شخص واحد".

اللقاء الإنساني نال إشادة واسعة من الجمهور، الذين أثنوا على بساطة وصدق الثنائي، مؤكدين أن يسرا لا تزال تحظى بمكانة خاصة في قلوب المشاهدين بفضل مشاعرها الصادقة وتاريخها الفني الطويل.