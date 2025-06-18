نائب محافظ دمياط تشارك في الندوة الإلكترونية لليونسكو حول المهارات الحضرية

شاركت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، عبر "الفيديو كونفرنس" في الندوة الإلكترونية التي نظمتها "شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC) تحت عنوان "تحسين المهارات في البيانات الحضرية: تنمية المهارات المستقبلية في مدن التعلم".

وهدفت الندوة، التي عُقدت إلى استكشاف سبل تعزيز المهارات المستقبلية في المدن، وتحويل البيانات الحضرية إلى أدوات للابتكار والتعلم المستدام، كما ناقشت دور التكنولوجيا والتخطيط الحضري في تمكين المجتمعات.

وخلال مشاركتها، أكدت المهندسة شيماء الصديق، على جهود محافظة دمياط في تبني مشاريع ذكية تعزز التنمية الحضرية وتواكب متطلبات المستقبل، مشيرة إلى أهمية التعاون بين المدن لتبادل الخبرات في هذا المجال.

يذكر أن هذه الندوة جاءت ضمن سلسلة فعاليات تنظمها "اليونسكو" لدعم مدن التعلم حول العالم، بمشاركة خبراء وقادة من مختلف الدول.