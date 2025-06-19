نتنياهو: لا أحد يتمتع بالحصانة.. وإيران تدفع ثمن هجماتها

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إيران ستدفع ثمن الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق إسرائيلية صباح اليوم، مؤكدًا أن "لا أحد يتمتع بالحصانة"، في إشارة إلى إمكانية الرد على مستويات عليا في القيادة الإيرانية.

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وأضاف نتنياهو في تصريحات صحفية أن إسرائيل تقيّم الوضع بشكل شامل وستتخذ القرار المناسب بشأن الرد، مؤكدًا أن أمن إسرائيل سيبقى أولوية قصوى.

إسرائيل تضرب إيران "بقوة هائلة"

وأشار نتنياهو إلى أن إسرائيل تضرب إيران "بقوة هائلة" مع إقراره بتكبّد "خسائر مؤلمة" في الحرب.

وتابع "نحن نضرب نظام آية الله بقوة هائلة"، وتابع "نضرب برنامجهم النووي، وصواريخهم، ومقارهم العسكرية، ورموز قوتهم".

وأضاف نتنياهو "نحن نتكبّد خسائر عديدة، خسائر مؤلمة. لكن الجبهة الداخلية قوية، والشعب قوي، ودولة إسرائيل أقوى من أي وقت مضى".