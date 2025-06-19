عاصفة من الفئة الرابع.. لماذا اشتد إعصار إريك بسرعة؟

اشتدت قوة الإعصار “إريك” في المحيط الهادئ ليبلغ الدرجة الرابعة على سلم من خمس درجات قبل أن يصل إلى المكسيك، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير في ميامي الذي وصفه بأنه خطير جدا.

إعصار إريك

و يتقدم “إريك” نحو سواحل جنوب غرب المكسيك مصحوبا برياح قد تصل سرعتها إلى 230 كيلومترا في الساعة، بحسب مركز الأعاصير في ميامي (ان اتش سي). كان على بعد 110 كيلومترات من سواحل ولاية أواكساكا.

وتم رفع مستوى العاصفة إلى إعصار "خطير للغاية" من الفئة الرابعة مع سرعة رياح قصوى تبلغ 230 كيلومترا في الساعة.

ماهو إعصار إريك الخطير؟

يعتبر إريك هو إعصار قوي اكتسب سرعة 50 ميلاً في الساعة 80 كيلومترًا في الساعة في 18 ساعة فقط وكان لا يزال يكتسب قوة بينما يقترب من الساحل.

ويعد إعصار إيريك العاصفة الخامسة في شرق المحيط الهادئ خلال شهر، إلا أنه يعتبر أقوى عاصفة تضرب اليابسة فى المكسيك

يبدأ موسم الأعاصير في شرق المحيط الهادئ في 15 مايو ويستمر حتى 30 نوفمبر، ويبلغ متوسطه 15 عاصفة مسماة، ثمانية منها تتحول إلى أعاصير، مع وصول أربعة منها إلى حالة رئيسية من الرياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترًا في الساعة.

بشكل عام، يميل شرق المحيط الهادئ إلى التعرض لعاصفة واحدة سنويًا أكثر من المحيط الأطلسي. لكن عواصف الأطلسي عادةً ما تُسبب دمارًا أكبر لأنها تضرب مناطق أكثر كثافة سكانية.

إعصار أوتيس القاتل

ويعيد إعصار إريك، العاصفة أوتيس القاتلة، الذي بدا وكأنه جاء من العدم ليضرب المكسيك بإعصار من الفئة الخامسة في عام 2023.

وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، اتجه مسار "إريك" المتوقع نحو الجنوب، ليقترب من منتجع بويرتو إسكونديدو في ولاية أواكساكا، حيث تمركز على امتداد ساحلي ذي كثافة سكانية منخفضة بين منتجع أواكساكا وأكابولكو شمال غرب البلاد.

تعليق جميع الأنشطة فى المنطقة

وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، إنه تم تعليق جميع الأنشطة في المنطقة، ودعت الأشخاص إلى البقاء في منازلهم أو الانتقال إلى ملاجئ إذا كانوا يعيشون في مناطق منخفضة.

وقال خبراء الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يضرب "إريك" ساحل المكسيك المطل على المحيط الهادئ بأمطار غزيرة ورياح قوية وعواصف عاتية.

وأوضح المركز الوطني للأعاصير، أن هطول الأمطار قد يصل منسوبة إلى 40 سنتيمترا (16 بوصة) في ولايتي أواكساكا وجيريرو المكسيكيتين، مع هطول كميات أقل في ولايات تشياباس وميتشواكان وكوليما وخاليسكو.