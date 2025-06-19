في أول ظهور بعد وفاة شقيقها.. لطيفة تقدم العزاء لصلاح الشرنوبي وتؤجل ألبومها الجديد

حرصت النجمة لطيفة على تقديم واجب العزاء في وفاة المهندس محمد الشرنوبي، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وذلك خلال مراسم العزاء التي أقيمت مساء أمس بمسجد الشرطة في الشيخ زايد. ويعد هذا أول ظهور علني للطيفة بعد صدمة وفاة شقيقها الأكبر نور الدين، التي أدخلتها في حالة حزن شديد خلال الأيام الماضية.

وشارك في العزاء عدد كبير من نجوم الفن وصناع الموسيقى، من بينهم المنتج محسن جابر، والشاعر فوزي إبراهيم أمين عام جمعية المؤلفين والملحنين، والملحن محمد ضياء، والفنانة هاجر الشرنوبي، والموزع أسامة عبد الهادي، والملحن حسن إش إش، والفنان محمد يسري، والنجم أحمد عنان، والفنان حلمي عبد الباقي، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي.

وكان الفنان محمد الشرنوبي قد أعلن عن وفاة ابن عمه وشقيقه الأكبر عبر خاصية القصص على "إنستجرام"، قائلاً:

"إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، ونجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي."

في سياق متصل، أعلنت لطيفة تأجيل طرح ألبومها الجديد، الذي كان مقرراً إطلاقه الخميس المقبل، بعد أن تلقت نبأ وفاة شقيقها نور الدين أثناء تواجدها في الاستوديو للانتهاء من اللمسات الأخيرة للألبوم.

ونشرت لطيفة رسالة مؤثرة عبر حسابها على "إنستجرام"، نعت فيها شقيقها قائلة:

"أخويا في ذمة الله.. الله يرحمك يا أخويا يا غالي، لسه كنت بتكلمني امبارح يا نور الدين، الله يصبرنا على فراقك، يا أطيب يا غالي، يا ملاك في صفة إنسان.. الله يرحمك يا روحي ويغفر لك، في جنة النعيم بإذن الله."

وكانت لطيفة ترتبط بشقيقها الراحل بعلاقة وثيقة، حيث كان من أقرب أفراد عائلتها، ما جعل صدمتها بوفاته مؤثرة للغاية، خاصة أنها أعادت لها ذكريات فقدان والدتها.

الجدير بالذكر أن لطيفة كانت تستعد لإصدار ألبومها الجديد في صيف 2025، وقد شاركت جمهورها مؤخرًا في استفتاء لاختيار اسم الألبوم من بين خمس أغنيات. وحتى الآن لم يتم تحديد موعد جديد لطرحه، في انتظار أن تتجاوز لطيفة هذه المحنة العائلية الصعبة.