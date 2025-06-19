جبالي لرئيس وزراء صربيا: شراكتنا التاريخية تتجدد في مواجهة تحديات العالم

استقبل رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس وزراء جمهورية صربيا جورو ماتسوت، والوفد المرافق له، وذلك بمقر البرلمان بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تُجسد متانة العلاقات بين القاهرة وبلجراد.

في بداية اللقاء، أشار جبالي إلى الجذور التاريخية للعلاقات المصرية الصربية، خاصة في ضوء الشراكة بين البلدين في تأسيس حركة عدم الانحياز، مؤكدًا أن الواقع العالمي الراهن يفرض تعزيز التنسيق الثنائي تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الأولوية المشتركة.

ورحب جبالي بقرب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين حيز التنفيذ، لافتًا إلى أنها ستمثل نقطة تحول في العلاقات الاقتصادية، بما يعزز من تدفقات التجارة والاستثمار، خاصة في ظل ما تشهده مصر من تطوير غير مسبوق في البنية التحتية ومناخ الاستثمار.

كما أعرب عن تطلع الجانب المصري لمشاركة فعالة في معرض إكسبو 2027 الذي تستضيفه صربيا، موجّهًا الشكر لبلجراد على دعمها ترشيح مصر في المحافل الدولية، لا سيما دعم ترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب مدير عام اليونسكو.

برلمانيًا، ثمّن جبالي العلاقات النشطة بين برلماني البلدين، داعيًا إلى تكثيف التنسيق الثنائي في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية، واستعرض في السياق أبرز التشريعات الصادرة عن البرلمان المصري مؤخرًا، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية الجديد وما يوفره من ضمانات نوعية للمتقاضين.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء صربيا عن اعتزازه بالعلاقات الوطيدة مع مصر، مؤكدًا تطلع بلاده إلى توسيع مجالات التعاون مع القاهرة، خاصة في مجالات التصنيع المشترك والطاقة والزراعة، بما يتناسب مع الطموحات المشتركة والإرث التاريخي للعلاقات بين الشعبين.