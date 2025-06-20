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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد بدء استقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة 2025 بمكتب التنسيق|خاص

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

كشف مصدر مسؤول بمكتب التنسيق المختص بقبول طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية للقبول بالجامعات والمعاهد أنه من المقرر أن يبدأ مكت التنسيق  أعماله رسيما يوليو المقبل، لاستقبال الطلاب للإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بأعمال التنسيق والأوراق الواجب توافرها، خاصة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة العربية والأجنبية.

وأوضح المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد، أن المكتب سيستقبل كافة الطلاب من ثانوية عامة أو فنية أو شهادات معادلة عربية وأجنبية بمقره بجامعة القاهرة داخل المدن الجامعية.

وتستمر جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد سامى عبد الصادق فى وضع اللمسات النهائية لتجهيز مقر مكتب التنسيق للقبول بالجامعات وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مباشرة مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله لهذا العام من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة، وذلك بعد 5 سنوات من انتقاله المؤقت إلى جامعة عين شمس خلال فترة جائحة كورونا فى عام 2020.

وأوشكت جامعة القاهرة على قرب الانتهاء من رفع كفاءة المقرات المخصصة لمكتب التنسيق وتجهيزها بالوسائل التكنولوجية الحديثة والدعم الفني اللازم لخدمة الطلاب.

ويباشر مكتب التنسيق المركزي للقبول بالجامعات والمعاهد أعماله هذا العام لكافة الشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

يشار إلى أن مكتب التنسيق كان قد باشر أعماله من داخل المدينة الجامعية بجامعة القاهرة على مدار عقود، قبل أن يتم نقله إلى جامعة عين شمس مؤقتًا عام 2020، تزامنًا مع تخصيص المدينة الجامعية حينها لاستقبال المصريين العائدين من الخارج في ظل تداعيات جائحة كورونا.

طلاب الثانوية العامة شهادات عربية وأجنبية قبول بالجامعات والمعاهد مكتب التنسيق جامعة القاهرة

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