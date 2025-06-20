تنسيق 2025.. المصروفات الدراسية في كليات جامعة حلوان الأهلية

تُقدم جامعة حلوان الأهلية نموذجًا رائدًا لتعليم جامعي حديث يُواكب متطلبات العصر، ويمنح الطلاب تجربة أكاديمية متكاملة تنقلهم من مقاعد الدراسة إلى قلب سوق العمل بخطى واثقة. ليست مجرد جامعة، بل منظومة متكاملة تهدف إلى صناعة خريجين قادرين على التميز والابتكار والتأثير في مجتمعاتهم ومجالاتهم.

منذ انطلاقها عام 2022، اختارت الجامعة أن تكون مختلفة، برؤية تستند إلى الجودة والتميز، وبرامج دراسية حديثة، ومعامل وتجهيزات متطورة، وشراكات دولية استراتيجية تُفتح بها آفاق جديدة أمام طلابها. ومع بدء مرحلة التقديم للعام الجامعي 2025/2026، تُرحب الجامعة بالطلاب الجدد، وتدعوهم للانضمام إلى رحلة تعليمية فريدة، مصممة خصيصًا لتأهيلهم للمستقبل بكل ما يحمله من تحديات وفرص.

تُقام الجامعة في موقع استراتيجي يسهل الوصول إليه. وتضم الجامعة حاليًا أكثر من عشرة آلاف طالب وطالبة، موزعين على تسع كليات تقدم أكثر من 22 برنامجًا دراسيًا متميزًا.

تتنوع الكليات والبرامج لتشمل الطب البشري (برنامج الطب والجراحة)، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، تكنولوجيا العلوم الصحية (المختبرات الطبية)، العلوم (التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية)، علوم الحاسب (علوم البيانات، برمجيات الإنسان الآلي، الوسائط المتعددة)، الفنون والفنون التطبيقية (التصميم الداخلي البيئي، الاتصال البصري والميديا، الرسوم المتحركة)، الهندسة (هندسة النظم الذكية، العمارة والتصميم البيئي، التصميم العمراني المستدام، الروبوتات والميكاترونيات، الإلكترونيات التطبيقية)، والعلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال (نظم ذكاء وتحليل الأعمال، اللوجيستيات وسلاسل الإمداد، الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، الترجمة المتخصصة باللغة الإنجليزية، معلوماتية الأعمال والتحول الرقمي، الدراسات القانونية باللغة العربية).

لا تقتصر تجربة الطالب في جامعة حلوان الأهلية على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد لتشمل تجربة عملية متكاملة من خلال تدريبات ميدانية منتظمة، وزيارات مهنية، ومعارض طلابية، ومسارات دعم للابتكار وريادة الأعمال. كما تمنح الجامعة خصومات مخصصة للطلاب المتفوقين، في إطار دعمها للتميز الأكاديمي، وتحفيز طلابها على الاجتهاد وتحقيق التفوق.

وتُعد الجامعة من أوائل الجامعات المصرية التي تتيح للطلاب الحصول على شهادة مزدوجة معتمدة من الاتحاد الأوروبي من خلال التعاون مع جامعة Uninettuno الإيطالية، وذلك في برنامج "هندسة النظم الذكية"، في خطوة تعكس التزام الجامعة بفتح آفاق دولية حقيقية أمام خريجيها، وتأهيلهم للتنافس عالميًا.

ويؤكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تمثل نموذجًا للجامعات الذكية التي تُراهن على الطالب كمحور رئيسي للعملية التعليمية. ويضيف: “نحن لا نكتفي بتقديم برامج تعليمية تقليدية، بل نُعدّ جيلًا جديدًا من الخريجين القادرين على التفكير النقدي، والإبداع، والعمل بكفاءة في بيئات عمل متغيرة ومتقدمة. هدفنا أن تكون الجامعة بوابة عبور حقيقية نحو التميز المهني والريادة.”

المصروفات الدراسية في جامعة حلوان الأهلية 2025 – 2026

الكلية المصروفات بالجنيه المصري سنويًا

كلية الطب البشري 150،000

كلية طب الأسنان 130،000

كلية العلاج الطبيعي 105،000

كلية علوم الحاسوب 80،000

كلية الهندسة 70،000

كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60،000

كلية الدراسات القانونية (اللغة العربية) 60،000

كلية الترجمة المتخصصة (اللغة الإنجليزية) 60،000

كلية الفنون والفنون التطبيقية 60،000

كلية العلوم 60،000

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 55،000