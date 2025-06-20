التحريات في وفاة شخص داخل فيلا بالتجمع : إسفكسيا الغرق بالجاكوزي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات العثور على جثة شخص داخل فيلا في التجمع بـ القاهرة الجديدة.

أشارت تحريات أجهزة أمن القاهرة إلى أن سبب الوفاة غرق في جاكوزي داخل الفيلا ولا شبهة جنائية في الحادث وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة شاب داخل فيلا بكمبوند شهير في القاهرة الجديدة.

على الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع الحادث وتبين العثور على جثة شاب داخل فيلا بالكمبوند وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.