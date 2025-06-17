انتشال جثة طفل غرق في ترعة بسوهاج

شهد قسم أول سوهاج واقعة مأساوية، حيث لقي طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه غرقًا، إثر سقوطه في إحدى الترع أثناء لهوه بجوارها، وتم انتشال جثمانه بواسطة قوات الإنقاذ النهري.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج.

يفيد بغرق طفل في ترعة بدائرة القسم، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة للطفل فارس م. ص. م، 6 سنوات، ويقيم بدائرة القسم، وبمناظرة الجثمان تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية.

كما أشار مفتش الصحة إلى أن سبب الوفاة هو "إسفكسيا الغرق"، دون وجود شبهة جنائية.

وبسؤال والده، 48 عامًا، فني كهرباء، أكد أنه أثناء لهو نجله على حافة الترعة، انزلقت قدماه وسقط داخل المياه، مما أدى إلى غرقه، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الوفاة، مؤكدًا أن ما حدث كان قضاءً وقدرًا.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثمان، وتولت التحقيقات.