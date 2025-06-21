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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المريضةدفعت 450 جنيهاً.. زراعة قرنية لـ سيدة بمجمع الإسماعيلية الطبي

مجمع الإسماعيلية
مجمع الإسماعيلية
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح فريق طبي بمجمع الإسماعيلية الطبي في إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، وذلك في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما يعكس الجهود المستمرة في تطوير الخدمات الصحية وتقديم رعاية متقدمة وآمنة للمواطنين.

صرّح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن نجاح هذه الجراحة المعقدة هو ترجمة حقيقية لما وصلت إليه الهيئة من تطور في جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة، مؤكدًا أن هذا النوع من التدخلات الدقيقة يُجرى بأيدٍ مصرية خبيرة وباستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يواكب أعلى المعايير العالمية.

وأضاف أن هذا الإنجاز يُبرهن على الجاهزية الكاملة لمستشفيات الهيئة لاستقبال مثل هذه الحالات المعقدة، ويعكس التزامنا بتوسيع نطاق الخدمات التخصصية المتقدمة، وتعزيز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كمظلة توفر رعاية صحية متكاملة وآمنة لكل فئات المجتمع.

التكلفة  لم تتجاوز 450 جنيهًا 

وأشار السبكي إلى أن تكلفة العملية بالنسبة للمريضة لم تتجاوز 450 جنيهًا مصريًا فقط، وهي قيمة المساهمة المقررة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هذا يعكس جوهر المنظومة القائمة على تقديم خدمات طبية عالية الجودة بتكلفة مناسبة لكافة المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد أن الهيئة ماضية في تنفيذ رؤيتها نحو تغطية صحية شاملة تضمن الكفاءة والعدالة والاستدامة، من خلال استثمار متواصل في البنية التحتية والكوادر والتكنولوجيا، بما يسهم في ترسيخ مفهوم الجودة في تقديم الخدمة الطبية، وتحقيق أعلى معدلات رضا المنتفعين.

وأضافت الهيئة أن هذه الجراحة تُعد الثانية من نوعها التي يتم تنفيذها بنجاح داخل المجمع الطبي، مما يؤكد جاهزيته لإجراء مزيد من عمليات زراعة القرنية خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود فريق طبي مؤهل ومدرب على أعلى مستوى.

وقد تم إجراء العملية الدقيقة على يد نخبة متميزة من الكوادر الطبية، وهم: الأستاذ الدكتور أسامة محي الدين النحراوي، استشاري طب وجراحة العيون، وبمشاركة: الدكتورة منى محمد عمر، أخصائي طب وجراحة العيون، رئيس قسم الرمد، الدكتورة سارة محمد طارق، طبيب مقيم.

كما شارك فريق التخدير بمهارة عالية: الدكتور عبد الرحمن السيد عبد المنعم، الدكتورة نهير أحمد فؤاد، وبمعاونة فريق التمريض: أ. نهلة منصور جمعة، أ. سماء محمد ناجي، أ. حسناء حسن محمود.

تمت العملية تحت إشراف ومتابعة دقيقة من: د. حسام سلامة، المدير الطبي، د. أحمد خالد، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، د. علي رفعت، مدير فرع الهيئة بالإسماعيلية.

وتختتم الهيئة بيانها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز الجديد يأتي ضمن سلسلة من النجاحات التي تحققها مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، بفضل كوادرها المتميزة، وحرصها المستمر على الارتقاء بالخدمة الصحية، بما يتماشى مع أهداف منظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع الرعاية الصحية.

مجمع الإسماعيلية الطبي الرعاية الصحية زراعة قرنية العدالة الصحية العلاج

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