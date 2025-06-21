إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان بمحافظة أصفهان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة كاشان بمحافظة أصفهان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية بالمنطقة.

صناديق التحوط تتهافت على شراء عقود نفط برنت مع اندلاع حرب إسرائيل وإيران شاهد.. انفجار طائرة مسيرة إيرانية في بيت شان شمال إسرائيل.. وطوارئ ودوي صفارات الإنذار برلماني: استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران يهدد بانفجار إقليمي شامل

إطلاق أكثر من 1000 مسيرة باتجاه إسرائيل

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 1000 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية في أحدث تصعيد عسكري، مع تحذيره من استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.

تصريحات جيش الاحتلال: معركة طويلة في الأفق

وأكد جيش الاحتلال أن المعركة الحالية لن تتوقف، وأنه مستعد لمواصلة توجيه الضربات العسكرية، مع توقعات بتصعيد مستمر للصراع في المنطقة.