إعلام إيراني: تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان بمحافظة أصفهان

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن وسائل إعلام إيرانية كشفت عن تفعيل الدفاعات الجوية بمدينة كاشان بمحافظة أصفهان، في خطوة تعكس تصاعد التوترات الأمنية بالمنطقة.
إطلاق أكثر من 1000 مسيرة باتجاه إسرائيل
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن أكثر من 1000 طائرة مسيرة أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية في أحدث تصعيد عسكري، مع تحذيره من استمرار العمليات العسكرية لفترة طويلة.
تصريحات جيش الاحتلال: معركة طويلة في الأفق
وأكد جيش الاحتلال أن المعركة الحالية لن تتوقف، وأنه مستعد لمواصلة توجيه الضربات العسكرية، مع توقعات بتصعيد مستمر للصراع في المنطقة.