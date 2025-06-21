المشدد 15 سنة لسائق متهم بالإتجار في الهيروين بقليوب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة السادسة بالسجن المشدد 15 سنة لسائق، بتهمة الإتجار في الهيروين، بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية.



صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، و محمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد.ا.ف" - ٣٦ سنة - سائق - مقيم - حجازة - ٧ بحري مركز كوم امبو - أسوان - في القضية رقم ۷۸۷۳ لسنة ٢٠٢٤ قسم قليوب، والمقيدة برقم ٤٧٤٧ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه بدائرة قسم قليوب بمحافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.