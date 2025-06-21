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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: 453 ندوة إرشادية وتقديم الدعم الفني لـ7000 مزارع بمختلف المحافظات

الإرشاد الزراعي
الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

نفذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، خلال هذا الأسبوع حوالي 453 ندوة ارشادية متنوعة الموضوعات، استفاد منها حوالي 7000 مزارع بمختلف المحافظات.

وقالت الدكتورة أمل إسماعيل رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف ومتابعة الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بتكثيف الجهود الإرشادية وتقديم الدعم الفني للمزارعين.

وأوضحت إسماعيل انه تم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الإرشادية التي شملت الندوات الإرشادية، المرور الميداني، لقاءات توعوية للمزارعين، اجتماعات تنسيقية، أنشطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن إصدار مطبوعات ونشرات إرشادية، حيث ركزت هذه الأنشطة على محاور رئيسية مثل النهوض بمحصول القطن، دعم المشروعات الصغيرة في الريف المصري، إعادة تدوير قش الأرز، ورعاية المحاصيل الصيفية.

وأشارت رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، إلى أنه تم تنفيذ  453 ندوة إرشادية خلال هذا الأسبوع، ركزت على موضوعات متنوعة من بينها: النهوض بمحصول القطن، أهمية المشروعات الصغيرة في الريف المصري، فضلا عن رعاية زراعات الذرة الشامية، برنامج مقاومة دودة الحشد، وأهمية التحصين الدوري ضد الحمى القلاعية، وتأثير التغيرات المناخية على الزراعات، وتغذية الحيوان، والزراعة المستدامة ودور المرأة فيها، كذلك تحديث وتطوير الريف، حيث استفاد من تلك الندوات أكثر من 7000 مزارع بمختلف المحافظات، في المراكز الإرشادية.

واضافت أنه تم تنفيذ هذه الانشطة بالتنسيق والتعاون مع مديرى مديريات الزراعة ومديري عموم الإرشاد الزراعى بالمحافظات، فضلا عن معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية، وأعضاء محطات البحوث الزراعيه بالمحافظات.

واوضحت اسماعيل انه تم تكثيف حملات المرور الميداني بالمحافظات، لتفقد الزراعات، والتواصل مع المزارعين، والوقوف على المشكلات التي تواجههم، وتقديم الدعم الفني والإرشادي والتوعوية لهم.

وأشارت إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من طباعة مجلة الإرشاد لعدد يوليو/أغسطس، فضلا  عن الانتهاء من النشرة الإرشادية الخاصة بزراعة الذرة الشامية، وذلك في سبيل نقل المعلومات والتوصيات الفنية للمهتمين.

وشاركت الإدارة في الاجتماع الذي تم عقده في ديوان مديرية الزراعة بالدقهلية، حول آلية جمع قش الأرز والتعاون لتجنب حرقه، وإعادة تدويره، فضلا عن المشاركة في الاجتماع التنسيقي لمبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة، للوقوف على الاحتياجات الخاصة بالمراكز الإرشادية.

وزارة الزراعة لمركزية للإرشاد الزراعي وزير الزراعة دودة الحشد

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