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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نقابة المهندسين بالإسكندرية تطلق مبادرة "التدريب والشباب" للعام الرابع

تدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية
تدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية
أحمد بسيوني

أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، مبادرة التدريب والشباب للعام الرابع على التوالي  و ذلك بالتعاون بين لجنة الشباب و التأهيل الوظيفي ولجنة العلوم الهندسية والتدريب.

و أشار الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة أن المبادرة تستهدف تطوير المهارات الفنية و العملية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل ، توفير فرص تدريب تطبيقي داخل بيئات عمل واقعية ، تقديم برامج تأخيل مهني و وظيفي برسوم رمزية أو مجاناً و دعم التعلم المستمر و المهارات الشخصية و المهنية.

وأضاف المهندس باسل ياسر رئيس لجنة الشباب و التأهيل و الوظيفي أن المبادرة تعمل على تقديم دورات تدريبية مجانية خلال شهور الصيف لتستهدف دعم شباب المهندسين و طلاب كلية الهندسة لتأهيلهم لسوق العمل ، و كذلك المهندسون الراغبون في في التطوير المهني أو تغيير مجال العمل ، كما أشار إلي أن المبادرة تشمل تقديم خصم قدره ٢٥٪؜ على جميع الدورات التدريبية طوال العام لحديثي التخرج و الطلاب.

و من جانبه قال المهندس محمد السعدي رئيس لجنة العلوم الهندسية و التدريب أن البرامج التدريبية المقدمة تشمل تخصصات هندسية و كذلك برامج هندسية مثل Revit , Autocad , Primavera  و كذلك كذلك مهارات إدارية و ريادة أعمال و كذلك إجراء مقابلات تجريبية و ورش ميدانية داخل مواقع تنفيذ حقيقية.

بينما أستعرض المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الاعلام أبرز إنجازات المبادرة خلال الأعوام الثلاثة السابقة حيث تم تدريب أكثر من ١٤٠٠ مهندس و طالب خلال العام الأول ٢٠٢٢ ، تدريب أكثر من ١٦٠٠ مهندس و طالب خلال العام الثاني ٢٠٢٣ ، و تدريب أكثر من ٢٤٠٠ مهندس و طالب خلال العام الثالث ٢٠٢٤ .

الإسكندرية نقابة المهندسين مبادرة التدريب والشباب هشام سعودي الحضري

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