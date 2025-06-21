أستاذ علوم سياسية: من المستحيل التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران في أسبوعين

علق الدكتور محمد كمال أستاذ العلوم السياسية، على آخر مستجدات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل .



وقال محمد كمال في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من المستحيل التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران في أسبوعين كما امهل ترامب طهران ".

وتابع :" إيران ترفض التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية على قاعدة صفر تخصيب يورانيوم ".

وأكمل محمد كمال :" إسرائيل لا تستطيع تحقيق كل أهدافها في إيران بمفردها وكذلك الامرم ع إيران ".

ولفت :" إيران ترفض أن تأتي مستسلمة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة الامريكية ".

